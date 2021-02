Gian Marco envía conmovedor mensaje tras fallecimiento de Osvaldo Cattone

Este lunes 8 de febrero, el Perú se enteró de una triste noticia, el reconocido actor Osvaldo Cattone había fallecido. Tras su fallecimiento, diferentes artistas se despidieron con emotivos mensajes, y uno de ellos fue Gian Marco.

En sus redes sociales, el cantautor peruano compartió una foto suya junto a su mamá, Regina Alcóver y el actor Osvaldo Cattone:

“Hasta siempre Oswaldo. Tu gente, tu Marsano y el Perú que tanto amaste te vamos a extrañar ¡Buen viaje!”, indicó el cantante en su publicación en Facebook, en donde consiguió más de tres mil reacciones.

A finales del 2020, Osvaldo Cattone estuvo internando 8 días en una clínica local y logró recuperarse, tras pasar por ello, dio una entrevista a El Comercio, en donde afirmó estar:

“estupendo de ánimo, de mente, totalmente abierto a la vida y con ganas, como me dijo la doctora, de merecerme vivir unos años más”.

“En mi testamento he puesto que me tienen que cremar porque no quiero estar encerrado toda la muerte en un cajón. Eso me parece terrible. ¿Para qué estar así? En cambio, el fuego purifica todo y las cenizas pueden ser tiradas al mar o a donde fuere. Tuve esa idea”, añadió al hacer una reflexión sobre la muerte.

Descansa en paz Ovaldo, muchas gracias por todo el arte que nos regalaste durante estos años, ¡Hasta siempre genio!