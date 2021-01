Efraín Ruales: Actor y presentador de TV es asesinado en Guayaquil

El lamentable fallecimiento del intérprete y conductor de televisión Efraín Rules, conmovió tras darse a conocer que fue asesinado cuando circulaba en su camioneta por la avenida del norte de Guayaquil, Ecuador.

¿Cómo ocurrió la muerte de Efraín Rules?

El presentador de 36 años, del canal local Ecuavisa, fue atacado por desconocidos cuando viajaba en su vehículo por el sector de la avenida Juan Tanca Marengo.

Ruales se retiró del gimnasio a las 7.40, hora local. Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que el actor y presentador es atacado desde otro auto mientras conducía su vehículo. Al recibir los disparos, siguió unos metros más y luego quedó en medio de la vía.

Medios locales señalan que los agresores lo siguieron por varias cuadras antes de atacarlo. Agentes de la Policía identificaron tres impactos en el auto del presentador, que viajaba solo.

“En la escena del delito se observaron cuatro impactos de proyectiles. Se encontraron todas las pertenencias del señor. Lo que significaría que no se trataba de un robo. La novia manifestó que se habían despedido del gimnasio y que cada uno se estaba dirigiendo a su domicilio”, comentó César Zapata, general de la Policía.

Testigos del hecho manifestaron que intentaron de auxiliarlo, pero la víctima ya no tenía signos vitales.

Tras conocerse la noticia de la muerte, el diario El Universo publicó un video del año pasado en el que el presentador denunciaba haber recibido una amenaza de muerte por sus denuncias de corrupción.

“A través de una llamada me dicen: cuidado con los mensajes que enviaba los domingos sobre los casos de corrupción”, comentó el intérprete fallecido en su momento, tras sus opiniones sobre los escándalos por sobreprecios en los insumos médicos durante la pandemia.

"Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", dijo a periodistas César Zapata, un comandante de la Policía Nacional.