Patricio Parodi revela que una bacteria afectó su cerebro y corazón

Patricio Parodi reveló en una entrevista con el programa ‘En Boca de Todos’ que una bacteria entró a su organismo y puso en riesgo diferentes órganos como su cerebro y corazón.

A pesar de la gran preocupación que generó en él y en toda su familia, el integrante de ‘Esto es Guerra’ pudo superar la enfermedad.

Echa un vistazo al video de sus declaraciones:

Flavia Laos contó cómo se conocieron su mamá y a la madre de Patricio Parodi

Flavia Laos mencionó que durante su viaje a Máncora, su mamá y la madre de su pareja, Patricio Parodi se conocieron.

“Hace poco viajé a Máncora porque ya necesita cambiar de aires. Viajé con mi mamá y su mamá. Allí las presenté por primera vez. Me la jugué y se amaron”, dijo Flavia, quien añadió como es la relación con Verónica Salas. “Es una amiga más, es una buena muy buena persona, muy consejera, muy buena madre porque está pendiente de sus hijos. Me tiene un montón de cariño”, expresó la protagonista de ‘Princesas’.

Laos también comentó sobre la gran pasión que tiene Patricio Parodi por los juegos de en línea y PlayStation:

“Sí me caso será así, tendremos un cuarto matrimonial y un cuarto de juegos para que se encierre y no me moleste con sus gritos porque grita demasiado cuando juega”, bromeó Flavia Laos.