Korina a mamás primerizas: “El sueño de los bebés es importante para su desarrollo”

La modelo Korina Rivadeneira desde que nació la pequeña Lara ha compartido sus experiencias con su recién nacida a través de su cuenta de Instagram. Algunos de los consejos se dieron tras revelar que la bebé no duerme con facilidad.

La modelo expresó que hace para que Lara puede conciliar el sueño. “Hoy mi bebé no ha dormido casi nada porque he tenido que hacer cosas de trabajo, por grabaciones, y porque no he estado con ella. Cuando no duerme suficiente se molesta, se estresa y hasta llora, no me gusta verla llorar... De hecho, Lara no llora casi nada y creo que precisamente se debe a que nunca la he dejado llorar, por eso quizá pase el día entero sin llorar, solo se queja y grita”, dijo en un inicio la también actriz.

Además, añadió: “El hecho es que tuve que venir a consentirla hasta dormirla abrazadita. Los bebés necesitan dormir mucho porque en esta etapa de sus vidas mientras duermen ocurren demasiados procesos importantes para su desarrollo y crecimiento. Es normal que duerman casi todo el día”.

Korina Rivadeneira contó que supero la mastitis

La modelo venezolana, Korina Rivadeneira demostró su alegría al contar que superó las molestias que sentía al dar de lactar a su bebé. Recordemos que la artista vivió su primera Navidad al lado de su hija y su esposo en Colán, Piura.

“Momentos únicos. ¡¡Gracias a Dios aguanté lo que aguanté al inicio de la lactancia, vale la pena mil millones de infinidades!! Amo mis momentos de conexión absolutos con Lara. La amo y siento que con su mirada me dice: "te amo mamá"”, escribió.