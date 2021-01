Andrés Hurtado sobre éxito de Josetty: “Yo pertenezco al Perú y ella al mundo”

Josetty Hurtado se ha abierto camino en el mundo de las asesoras de imagen en Estados Unidos a punto de esfuerzo, así lo reveló en un informe que le hicieron en el programa de Magaly Medina. Ante esto, su papá Andrés Hurtado no dudó en mostrar su orgullo por su hija y hasta ha considerado que lo ha superado: “Yo pertenezco solo a Perú y ella pertenece mundialmente”, expresó.

El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, se refirió al reportaje que le hizo Magaly Tv: la firme, y el gran momento que está viviendo gracias a su trabajo en los Estados Unidos.

“Yo no he comentado porque no me quiero subir a la gran popularidad mundial de Josetty, solo saludé en las redes porque es el momento de ella y es verdad que los hijos pueden superar muchísimo a los padres y hoy por hoy Josetty me superó largo y tendido, porque yo pertenezco solo a Perú y ella pertenece al mundo y maneja 52 marcas”, comentó.

El conductor y ex cómico indicó que no conocía sobre el informe y destacó el trabajo periodístico que realizó la conductora de TV.

Andrés Hurtado agradeció a Magaly Medina

Es bien conocido los dimes y diretes que han tenido Magaly Medina y Andrés Hurtado, pero en esta ocasión el presentador no tuvo problemas en agradecerle a la periodista. “Me importa un bledo la mediocridad de no agradecer. Yo me inclino y le agradezco muchísimo a Magaly Medina, por más diferencias, ha dicho que ya me quiere un poquito, le agradezco muchísimo”.

Asimismo, reiteró su orgullo por su hija Josetty y por el camino que se ha abierto como influencer de belleza.