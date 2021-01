Hermana de Yahaira Plasencia responde fuerte tras ser atacada por su peso

Silvana Plasencia, la hermana menor de Yahaira Plasencia, utilizó su cuenta de Instagram para dejar un contundente mensaje a los usuarios que la criticaron por su figura, luego de haber compartido una imagen, mostrando el resultado de su operación estética.

Hermana de Yahaira Plasencia en Instagram se pronunció

La joven decidió responder a los comentarios negativos que la cuestionaron, luego de haber publicado una fotografía en su red social, donde lucía hermosa y en bikini.

“¡Seguridad! Soy una de esas personas, pero me cuestionan diciendo: Si fueras segura no te hubieras operado”, comentó incómoda Silvana.

"Me operé porque me quería ver mejor, mejor de lo que me sentía y me siento. Porque soy de las personas que no para hasta verse como quiere”, agregó.

A su vez, la familiar de la salsera, reveló que desde su intervención quirúrgica, sus hábitos cambiaron para mejorar su salud.

“Comer lo necesario menos ARROZ, PAN, AZÚCARES Y GASEOSA, intento no martirizarme, solo comer saludable. Aplico una crema quemadora y mi faja, la cual siento que me ayuda muchísimo. Desde hoy comencé con ejercicio, para que el proceso sea más rápido y notorio”, confesó.

Silvana Plasencia aprovechó en dejar unas palabras de empoderamiento a sus seguidores: “Amate tal y como eres, pero no olvides que tienes todo en la mano, con o sin ayuda, una sigue siendo bella y admirada”.