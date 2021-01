Susy Díaz debutará como profesora de actuación

Susy Díaz compartirá sus experiencias en la comicidad con jóvenes talentos que quieren convertirse en sucesores de comrdiantes de la talla de Melchochita”, Miguel Barraza, Betina Onetto, entre otras grandes figuras.

La actriz cómica es una de las figuras de televisión que sigue en vigencia después de muchos años. Siempre ha sorprendido con sus ocurrencias y no ha temido a los retos.

Es por ello que tras ser convocada como profesora de actuación no dudó en aceptar. En efecto, Susy Díaz dictará talleres virtuales a los jóvenes integrantes de Los Vándalos del Humor.

Los Vándalos del Humor lo integran niños, adolescentes y jóvenes de gran talento, que se están perfeccionando en el rubro humorístico, y por qué no, a futuro tomar la posta de los consagrados humoristas como: Melcochita, Miguel Barraza, Betina Onetto y la recordada Roxana Avalos (La Guardia Serafina)

El reconocido guionista y libretista de El Reventonazo de la Chola, Hugo Tasayco, también apoya a esta nueva generación de humoristas que ya están brillando con luz propia en la comedia nacional.

“Muchos compañeros ligados al mundo de la comicidad estamos respaldando este proyecto, porque hay mucho talento”, precisó Tasayco.

La nueva generación de comediantes lo forman Yaretzy, Thiago, Luciana, Mathias, Ariana, Jordán, Cielo Luna, Cielo Castillo, Juan Carlos, Ronald, Ayelen, Génesis y Fernanda. Ellos presentarán el show virtual: "Amor, Humor y canciones", el jueves 11 de febrero a las 9:00 p.m.

Sin embargo, están a la espera que se repongan los show presenciales para presentar su espectáculo en teatros, circos y programas de televisión

“A mis ex parejas, no los conquistó por el estómago, sino por la oreja, porque les canto con mi linda voz y los hago reír con mis ocurrencias, por eso, sé que la mejor arma para triunfar en esta vida es la risa. He tenido la oportunidad de ver antes de la pandemia el show de Los Vándalos del Humor, y también los he seguido en sus presentaciones virtuales. De verdad, son chicos talentosos, así que dije: por qué no compartir con ellos mi experiencia en la comicidad”, acotó Díaz.