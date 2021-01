Alondra García Miró llora al saber que fue nominada como mejor actriz

Alondra García Miró, quien debutó como actriz en la telenovela 'Te volveré a encontrar', no pudo contener las lágrimas tras saber que había logrado una nominación en premiación nacional.

La joven modelo fue nominada a Mejor actriz, hecho que causó gran emoción en ella.

A través de su cuenta de Instagram, García Miró compartió este momento y aprovechó para agradecer a su madre por guiarla siempre desde el cielo.

“Gracias, gracias. Ahhh… quiero llorar de alegría y emoción. Gracias Dios. Gracias por tantas bendiciones”, escribió Alondra, quien interpretó a Lucy en la telenovela.

“Gratitud infinita es lo que siento en estos momentos. Mamita sé que estás aquí conmigo, guiándome en cada paso que doy”, continuó Alondra, quien adjuntó una foto donde se le ve muy emocionada.

La modelo fue nominada junto a Wendy Ramos, Jely Reátegui, Gisela Ponce de León, Magdyel Ugaz, Pierina Carcelén y Fiorella Pennano.

Alondra García Miró habla del accidente que le dejó una profunda cicatriz

Alondra García Miró les dijo a sus seguidores sobre el complicado momento que pasó cuando tuvo solo siete años, pues fue atacada por un perro, producto de ello, la artista tiene una profunda cicatriz en su cara.

“Cuando tenía 7 años mi perro me mordió la cara. Fue un accidente bastante fuerte. Me tuvieron que llevar de emergencia a la clínica para que me operen. Me operaron la nariz, que fue un corte bastante grande y en el lacrimal también. A los siete años no pensaba si me quedaría una cicatriz. Mi abuelita estaba erre con erre que me tenía que operar un cirujano plástico para arreglarme la cicatriz…”, contó.