Critican a Korina por cuidados con su hija y ella responde: “Me rendí”

La modelo venezolana Korina Rivadeneira se pronunció después de haber recibido críticas por sentado a su hijita Lara a los 4 meses.

Y es que después de ver a la bebé en esa posición, algunos usuarios y usuarios comentaron que los bebés se deben sentar solo luego de los 6 meses, por lo que Korina respondió:

“¿Por qué la sientas a Larita? Es malo, a los 6 meses recién debes sentarla...”, mencionó un usuario en las redes sociales.

La artista contestó que su bebé tiene mucha fuerza:

“Lara tiene demasiada fuerza y siempre se empuja para estar sentada, cada vez que la acuesto en la cama se levanta con los codos para intentar sentarse, ya me rendí con ella. Igual cuando la cargamos siempre está sentada sobre mi brazo. Cuando la pongo mirando hacia adelante trato de mantenerla echada sobre mi pecho y ella con sus codos se sienta”, dijo la esposa de Mario Hart.

Korina Rivadeneira mencionó que Larita hace ‘berrinche’ cuando no está sentada.

“Se molesta y pega gritos cuando no la sientan, es muy fuerte. Los primeros días de nacida levantaba su cabeza sola y miraba hacia los lados, también me decían que estaba mal pero no podía obligarla a no hacerlo, era inevitable”.

La actriz también expresó que la bebé tiene mucha fuerza y personalidad:

“Mi bebé tiene demasiada personalidad, es fuerte de carácter, se molesta cuando no puede hacer algo. Sorry si me explayé con mi respuesta. Bye”, finalizó.