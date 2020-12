Isabel Acevedo confesó que desea casarse en algún momento “con la persona adecuada”

La bailarina Isabel Acevedo comentó que acaba el año soltera y sin ningún compromiso. Y es que la artista contó que le gustaría contraer matrimonio con su ‘chico ideal’, pero que por el momento se encuentra concentrada en sus proyectos personales.

“Quiero casarme en algún momento con la persona adecuada, pero ahorita no lo haría porque estoy enfocada en mi salón ‘Bella Studio’, en mi trabajo y en seguir creciendo como empresaria con mis salones de belleza. Ese es mi proyecto del próximo año”, mencionó la exchica reality.

Como se recuerda, hace algunas semanas la popular ‘Chabelita’ fue vinculada con Renzo Costa, con quien hasta realizó un viaje por Estados Unidos. No obstante, la artista indicó que el empresario de las carteras solo es su “amigo”.

“Me relacionan con alguien, pero, es más, me voy a almorzar con una persona que no sea Renzo, pero no significa que estoy saliendo con él. Es así, Renzo es mi amigo, pero nunca puedo decir nunca porque de repente no sé, más adelante puede haber otra cosa. Ahora no hay nada”, indicó la joven al programa de Magaly Medina.