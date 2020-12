Deyvis Orosco revela cuál será su cábala para recibir este 2021

A puertas de despedir el 2020, Deyvis Orosco contó qué espera del nuevo año y la cábala que realizará para recibirlo. El cantante hizo una reflexión e indicó que nadie olvdará este año debido a la pandemia de la COVID-19.

Muchas personas pasarán esta fecha lejos de su familia y otros recordando a sus seres queridos que murieron a causa del coronavirus.

Y aunque el virus sigue latente, muchos desean recibir este Año Nuevo con esperanza, por eso el popular cantante de cumbia Deyvis Orosco decidió brindar este 31 de diciembre un gran concierto gratuito que se podrá disfrutar vía Facebook Live y por la señal abierta de Latina.

Junto al artista se suman las orquestas de cumbia Papillón y Los 5 de Oro, además de la buena salsa de Combinación de la Habana. “Serán cuatro horas de show que arranca desde las 11 de la noche, este concierto para mí es un regalo a todo el público que me apoyó desde mis inicios. No hay que perder la fe ni las ganas de vivir, tenemos que recibir el 2021 celebrando la vida y la salud sobre todo”, comentó Deyvis.

Consultado por cómo espera recibir el 2021, el cantante indció: "La verdad esperar que pase todo esto".

"Que ya regresemos a los escenarios. Sin duda ha sido un año difícil más allá del tema solo laboral, el tema de abrazar a nuestra gente, de tener el contacto con la gente, que en mi caso es ese contacto con el público que me ha dado todo. Creo que todos esperamos que pase esto para que el 2021 regresemos a los escenarios", señaló.

¿Qué cábala hará Deyvis Orosco en Año Nuevo?

Deyvis Orosco señaló que hará la cábala de todos los años y la que le inculcó su abuelita.

"Mi cábala es la que siempre sigo desde que empecé a trabajar, es la única que tengo y son las lentejas, me la enseñó mi abuela cuando comencé a trabajar acompañando a mi papá a los doce años. Me acuerdo que ella me dijo: ‘bueno tu primer trabajito y te tiene que ir bien, abrió mi billetera y me puso lentejas’, desde ese momento a la fecha nunca me ha faltado platita", señaló.

El cantante señaló que para el año que viene tiene preparado más música, en comparación con el 2020.

"Arrancamos fines de enero con un nuevo feat musical, una nueva colaboración y con alguien que nadie espera. Confío que le guste tanto a la gente como ‘Amor a primera vista’ que ya tiene más de 4 millones de reproducciones en YouTube y un millón en Spotify", concluyó