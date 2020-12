Danna García sufre pérdida de memoria como secuela de la COVID-19

Danna Paola contó que tras tener coronavirus en tres ocasiones seguidas, tuvo que enfrentarse con unas durantes secuelas. Entre ellas con la´pérdida de memoria. Cabe señalar que la colombiana tuvo que combatir este virus durante un meses sin ver a su familia.

La actriz sufrió las secuelas de la Covid durante más de un mes.

Otra de las secuelas fue la caída de cabello y resequedad extrema en la piel.



"Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo", contó la actriz a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, la colombiana salía de esta enfermedad para después dar positivo nuevamente. Después de varios meses, la joven dio negativo y hoy puede rehacer su vida, sin embargo, no de la forma normal como quisiera.

"Estamos hablando de caída de pelo, retención de líquidos, sientes cualquier cosa mil veces más, te duele hasta un rose, subida de peso, el tema respiratorio, de vez en cuando siento que me falta un poco de aire, resequedad extrema en todo el cuerpo e inflamaciones a nivel celular”, contó la actriz.



Danna Paola tuvo síntomas bastante fuertes, sin embargo, resaltó que "todos los cuerpos reaccionan de manera diferente". Además, resaltó que antes de contagiarse del coronavirus, meses antes padeció de dengue.