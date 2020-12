Farfán tras celebrar el cumpleaños de su abuelita: "Gracias por tu ejemplo"

Jefferson Farfán emocionado por haber celebrado un año más de vida a su abuelita, conmovió en Instagram al dedicarle un emotivo mensaje de agradecimiento y amor por ser una de las mujeres más importantes en su vida.

Jefferson Farfán en Instagram conmovió junto a su abuelita

El deportista sorprendió a sus seguidores con una hermosa imagen donde se lucía acompañando a la mujer que lo inspiró en su carrera profesional.

"Mi abuelita es parte fundamental de mi vida, con ella me crié junto a mi madre, mujer de un amor infinito, dulce y con una mirada llena de cariño", inició el futbolista.

"Pero encima de todo, valoro el ejemplo que ella me enseñó desde pequeño, que uno debe de superar adversidades, la lejanía de los seres queridos entre tantas otras dificultades, para salir adelante", agregó.

Además, el seleccionado confesó en su red social que su abuelita fue un ejemplo a seguir por su valentía y garra tras haberse ido durante un tiempo a Venezuela en busca de un futuro mejor.

"Ella emigró a Venezuela a trabajar, salir adelante y apoyar a los suyos y ese ejemplo me tocó seguirlo cuando hice lo mismo en mi carrera. Gracias Mamá Pele x tu ejemplo, gracias por tanto. Te amo", sostuvo.

Jefferson Farfán sorprende a su hijo con su regalo de Navidad

A través de las historias de su plataforma digital, la expareja de Melissa Klug también evidenció otra imagen donde se veía al pequeño Jeremy abrir su regalo contento por el sorprendente regalo que le dio: "El más feliz abriendo su regalo".

Melissa Klug cuenta si saldría con Farfán y sus hijos por el bienestar de su familia

"¿Te alegra ver que Farfán está en Perú y sin pareja. Ahora se lo disfrutar más con sus hijos", le consultó la conductora a Melissa.

"Sí, mi felicidad va abordar, mientras los vea contentos. Siempre me he quejado que (Jefferson) pasaba muy poco tiempo con ellos, pero ahora es diferente", indicó.

A su vez, la figura de ATV aprovechó en preguntarle si existiría la posibilidad que salgan los cuatro juntos por el bien de sus herederos.

"No. No lo hemos pensado, no lo hemos imagino y no creo que eso llegue a suceder", sostuvo la empresaria. Pero, luego de unos minutos indicó: "Quizá podría darse, pero en muchos años posiblemente".