Melissa Lobatón enternece a sus fans al publicar foto cuidando a Xianna

Luego que Samahara Lobatón quedara detenida en la comisaría junto a su pareja Jonathan Horna Feijoo, más conocido como Youna, la bebé de ambos se quedó al cuidado de su abuela, Melissa Klug.

Sin embargo, momentos antes de que se supiera la situación que enfrenta la pareja, la menor de las Klug, Melissa Lobatón, publicó en su cuenta de Instagram un video donde se ve la manito de su ahijada, agarrando un chupón.

A esta publicación, la joven adjuntó unos corazones.

Los hermanos de Samahara Lobatón le mostraron su apoyo tras la situación que enfrenta la joven de 19 años.

Samahara Lobatón y Youna fueron puestos en libertad

Samahara Lobatón y su pareja Youna ya está libre. Ambos estuvieron detenidos por más de 10 horas en la comisaría. Tras asistir a la Fiscalía del Callao, la pareja quedó en libertad.

Abel Lobaton se pronuncia tras agresión fisica a Samahara Lobatón

Abel Lobatón se pronunció sobre la agresión que sufrió su hija Samahara Lobatón. El exfutbolista intentó no dar mayores detalles a la prensa, sin embargo, señaló que se trata de una "pelea de pareja".

"Ya lo solucionarán como personas adultas que son. (Sobre la denuncia de violencia contra Samahara) Yo no puedo hablar de eso, ni de cosas que no he visto", indicó Abel, quien resaltó que Melissa Klug se encuentra cuidando a su nieta de dos meses.