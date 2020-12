Juliana Oxenford celebró su cumpleaños número 42 con su familia

La periodista Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Instagram para festejar con sus seguidores y seguidoras su cumpleaños número 42. La presentadora de televisión demostró su agradecimiento por pasar esta fecha al lado de sus seres queridos.

En sus redes sociales, Juliana escribió un conmovedor mensaje además de bromear sobre la fecha de su cumpleaños, ya que cae en el ‘Día de los Inocentes’.

“Con esta foto- una de mis favoritas ya que además me la tomó mi esposo- agradezco a la vida por un año más de existencia. Es mi cumpleaños y no, no es broma que haya nacido el día de los inocentes”, se puede leer al inicio de la publicación.

“En un rato será 28 y aquí andamos metidos todos en la cama esperando a que sean las doce porque María se niega a dormir sin antes abrazarme por mi santo. Así celebro, en casa con la familia y feliz por los afectos. Ya estoy lista para una nueva vuelta al sol”, añadió la periodista.

Juliana Oxenford dedica emotivo mensaje a su esposo por aniversario

Juliana Oxenford suele dedicar hermosas palabras a sus seres queridos en fechas especiales, en esta ocasión le dedicó un lindo mensaje de amor a su esposo por su aniversario de bodas:

"Y así pasaron dos años desde que celebramos el amor en todas sus formas, con María como principal testigo, con amigos de toda la vida. Dejamos atrás algunas mochilas que no nos dejaban avanzar y decidimos caminar juntos apretándonos las manos", escribió en su cuenta de Instagram.