Erick Elera e Isabela Merced parodian escena de Al fondo hay sitio

Isabela Merced y Erick Elera hicieron reír a sus miles de seguidores de Instagram. La actriz de descendencia peruana está en nuestro país para pasar las fiestas con su familia y aprovechó el encuentro con el cumbiambero para protagonizar una divertida escena de la recordad serie Al fondo hay sitio.

La interprete de “Dora: la exploradora” quiso probar las hamburguesas de “Riquichiburguer”, emprendimiento del popular cantante, lo que los llevó a grabar este divertido momento.

El video que fue compartido en el Instagram de Isabela ha logrado más de 200 mil reproducciones y varios comentarios, donde le consultan si le enseñó a hacer el baile del avestruz.

Isabela Mercerd y Erick Elera hicieron escena de AFHS

La actriz de Hollywood y Erick Elera realizaron su propia versión de la recordad escena de Al fondo hay sitio donde ‘Fernanda de las Casas’ cruza palabras por primera vez con ‘Joel Gonzáles’, y lo publicaron en sus redes sociales.

“Amiga, flaca, what's your "na-me"?”, se le escucha decir al popular 'Niño pez', a lo que la joven le pregunta: “My "na-me"?”. Ante su duda, Erick Elera continúa: “Si, tu "na-me" pe, cómo te llames”, llevándola a ella a decir: “Oh, my name. Isabela”.

Por último, al acabar el sketch el cumbiambero bromeó con el nombre de la actriz: “Bela como la vela. Ahhh, tiene su luz”. “¡Me muero!”, se escucha decir a Isabela Merced, estallando en risas.

La joven actriz compartió el clip con la siguiente descripción: “¿Dónde están mis fans de Al fondo hay sitio?”, para luego etiquetar al artista de la recordada serie.

Por su parte, Elera no dudó en responder de manera divertida. “Mi inglish es increíble jajaja. Gracias por la buena vibra”.