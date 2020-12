Jhonny Carpincho recuerda con nostalgia a ‘La Bibi’ en estas fiestas

En el último programa de ‘El Reventonazo’, Luis Campos Aliaga, más conocido como ‘Jhonny Carpincho’ recordó con mucha nostalgia a su hermano ‘La Bibi’, quien desafortunadamente falleció hace algunos meses, a causa de las secuelas que le dejó el coronavirus.

Durante las fiestas de fin de año, el cómico recordó con mucha nostalgia a su hermano, quien además de ser su familiar, era su compañero de trabajo.

“Como verás, si muevo un pie me recuerdo a él. Siento que está a mi lado, dándome fuerzas. Aun no puedo asimilar su pérdida. Soy valiente. Como él me dijo, hay que seguir adelante. Tengo dos corazones y vive por siempre y para siempre”, dijo ‘Jhonny Carpincho’, dijo con la voz entrecortada.

Hace solo algunas semanas, Jhonny fue participante del homenaje que le hicieron a su hermano en el programa de La Chola Chabuca.

El comediante reveló que le prometió a su familia estar con ellos siempre y proteger el legado de Miguel Ángel Campos.

Hermano de 'La Bibi' llora tras homenaje en 'El Reventonazo': "Para mí es muy difícil"

Durante el homenaje de ‘La Bibi’, Jhonny expresó que para él es muy difícil:

"Para mí es muy difícil. Siento que he perdido la mitad de mi vida. No puedo", mencionó el cómico, afectado por el fallecimiento de su hermano.

Tras estas palabras, Ernesto Pimentel le dio palabras de aliento, para que no se rinda jamás.