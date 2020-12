Rosángela Espinoza revela que no ‘falta nada’ para graduarse de la Universidad

La modelo peruana Rosángela Espinoza, a través de sus historias de Instagram, expresó que solo le faltan dos cursos para culminar su etapa en la universidad.

La chica reality expresó que llevará cursos de verano para poder terminar más rápido los cursos superiores.

“Este verano voy a estudiar y solo me faltan dos asignaturas”, dijo Rosángela.

La integrante de ‘Esto es Guerra’ mencionó cuáles son los cursos que le faltan para terminar su carrera.

“Estoy, obviamente, en el ciclo 10 y me he matriculado en Desarrollo de Negocios 2. Ojalá que aperturen Dirección Comercial, es el único curso que me faltaría. Vamos, ya no me falta nada”, explicó la artista.

Shakira deja mensaje a Rosángela Espinoza tras ver su challenge en TikTok

La chica reality Rosángela Espinoza le reveló a sus fanáticas y fanáticos que la cantante colombiana Shakira le dejó un mensaje después de haber hecho un baile en su cuenta de TikTok. La modelo publicó un video, en donde se le ve bailando la canción de la artista con el grupo Black Eyed Peas, ‘Girls Like Me’.

“Me animé hacer el baile de mi bonita @shakira en el estacionamiento”, indicó Rosángela Espinoza mostrando el divertido challenge.

Después de ver las imágenes, la intérprete de ‘Ojos Así’, le dejó un tierno corazón, como muestra de lo mucho que le gustó la publicación.