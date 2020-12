William Levy da nostálgico mensaje al estar lejos de su familia en Navidad

William Levy lejos de su hogar y su familia, decidió dedicarles un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram en esta fecha especial como es Navidad.

¿Por qué William Levy está alejado de sus hijos?

El intérprete luego de haber estado lejos de la pantalla chica durante varios años, retomó su carrera actoral como galán de melodramas.

Por ello, el cubano viajó hasta Colombia en medio de la pandemia, para ser parte de la producción de Café con aroma de mujer.

William Levy en Instagram dedicó emotivo mensaje a su familia

El empresario lamentó por medio de su red social, estar lejos de sus seres queridos en estas fechas que solían disfrutar en casa. Sin embargo, agradeció tener salud y el apoyo de los suyos, así como de sus seguidores.

“Hoy me encuentro celebrando la Navidad lejos de casa y extrañando a los míos, pero puedo decir que me siento un hombre muy afortunado de poder estar rodeado de personas que me han brindado mucho cariño”, indicó Levy.

“Me siento afortunado de tener la familia que tengo, los amigos que tengo. De poder festejar un día tan especial en un año como este, de poder encontrarme bien de salud y a la misma vez poder hacer lo que amo. Gracias a todos ustedes, que desde tantas partes del mundo me brindan tanto cariño”, agregó.

Hija de William Levy enternece en redes

La niña de los ojos del cubano es Kialey Levy y a sus 9 años tiene su propia cuenta en redes sociales bajo la supervisión de sus padres.

La menor suele deslumbrar por su belleza y personalidad que enamora a sus seguidores, pues es una niña muy cariñosa que se roba las miradas de todos y más cuando comparte tierno mensajes a su hermano.