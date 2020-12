Magaly Medina cuenta cuando Alan García ofreció indultarla: "Me negué a pedir perdón"

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al recordar el momento que estuvo en la cárcel cuando se celebraba Navidad.

Ante ello, la presentadora de ATV confesó que el expresidente del Perú, Alan García, le ofreció darle el indulto. ¿Cómo ocurrió?

Magaly Medina habló sobre el indulto que le ofreció Alan García

La conductora por medio de su canal de Youtube narró algunos detalles cuando estuvo en prisión.

“El 16 de octubre de 2008 me sentenciaron a seis meses de prisión efectiva en Santa Mónica. Mis abogados estuvieron apelando. Semana a semana los esfuerzos eran vanos. Estábamos en octubre y tuve que desbaratar todos los planes de mis vacaciones de fin de año porque se me iban las esperanzas”, sostuvo.

La comunicadora al destacar la Navidad como una fecha importante, contó que pasó la noche más triste y sola tras las rejas. Sin embargo, el exmandatario fallecido tuvo la voluntad de dejarla libre e igual para Ney Guerrero.

Pese a ello, Magaly dejó en claro que no aceptó el indulto al sentir que era injusta su condena: "Me negué, no por soberbia, sino porque siempre consideré que la condena era injusta”.

“Yo fui en lugar de mi fotógrafo, al que se le sindicó como un mentiroso y como alguien que había fraguado una foto”, agegó.

“Cuando a uno lo indultan es reconocer que uno cometió un delito y pedir perdón por ese delito. Yo no iba pedir perdón por eso. Le agradecí al presidente García pero no acepté”, dijo Magaly Medina.