Mario Irivarren resalta la fuerza de Alejandra Baigorria

Mario Irivarren no dudó en hablar sobre la gran fuerza que tuvo Alejandra Baigorria, tras el triunfo que le dio a ‘Los Guerreros’. El chico reality indicó que la modelo trabajó muy ‘duro’.

"Lo merecía. Se esforzó toda la temporada. Entrenó muy duro y demostró que cuando ella quiere, puede."

Mario: “Vania vendrá en verano pero regresa a Miami, ha pedido la nacionalidad”

Mario Irivarren confesó que la modelo regresará a Perú solo en el verano porque necesita hacer algunos trámites en Estados Unidos para recibir su nacionalidad extranjera.

“Ahora nos toca estar separados pero el plan es estar juntos. Ella va venir en el verano pero luego tiene que regresarse y estar todo este año en Miami porque ha pedido la nacionalidad, entonces me toca a mí ir básicamente”, dijo.

“Una vez que tenga todos los papeles ya veremos si ella viene... la verdad que cuando uno quiere busca motivos y cuando uno no quiere busca excusas”, explicó Mario sobre su relación con Vania Bludau.

La madre de Mario Irivarren habla sobre Vania

A pesar que no la conoce en persona, la mami de Mario Irivarren habló muy bien de la nueva pareja de su hijo, Vania Bludau:

“Estoy contenta con Vania, no he tenido la oportunidad de conocerla en persona, pero he tenido la oportunidad de conversar con ella y es una chica emprendedora, trabajadora. Es una chica que siempre está luchando por salir adelante. En esa parte Vania y Mario se complementan, es difícil encontrar una persona que te complemente en estos temas”, declaró.