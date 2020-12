Vania Bludau se quiebra al contar su cuarentena y agradece apoyo de Mario: "Me pongo nostálgica"

Vania Bludau utilizó su cuenta de Instagram para sincerarse con su público y desearles una feliz Navidad pese al difícil momento que se vive por la pandemia de la COVID-19.

Ante ello, la modelo compartió un reflexivo mensaje en estas fechas donde se emocionó al recordar el apoyo de sus amigos, como la de Mario Irivarren durante la cuarentena.

Vania Bludau en Instagram se emociona

La influencer previo a su mensaje destacó en su red social una lista de deseos para Papa Noel, donde le pedía esperanza de mantenerse unida a su familia y amistades el próximo año.

“Mis pedidos a Santa: Que la Navidad 2021 me permita tener a mi familia junta en una misma mesa, mi mesa. Que mis amigos me acompañen. Muchas bendiciones, amor para todos los que me rodean. Que sean muy felices porque su felicidad es la mía”, sostuvo la joven.

Foto: Historia Instagram Vania Bludau

“Espero que el amor que siento grande en mi corazón, llegue hasta sus casas”, dijo la modelo peruana antes de quebrarse al hablar de lo mucho que extraña a sus amigos. “Los amo, tengo muy pocos, contados con los dedos”, acotó.

Vania Bludau agradece apoyo de Mario Irivarren

Emocionada. La exchica reality también dedicó unas emotivas palabras a sus seguidores y recordó lo que vivió en los primeros meses de la pandemia por el coronavirus. A su vez, destacó el apoyo de Mario durante estos últimos meses.

“Él ha estado junto a mi durante la cuarentena, lejos pero cerca y ahora súper cerca”, manifestó sonriente Vania Bludau sobre Mario Irivarren.