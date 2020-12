Jefferson Farfán impacta a su hijo con su regalo de Navidad: "El más feliz" | VIDEO

Jefferson Farfán contento por la etapa que está disfrutando con sus hijos tras su estadía en Lima, mientras se recupera de su lesión. Los menores luego de haber pasado la noche buena con Melissa Klug, fueron a la casa de su papá.

Jefferson Farfán en Instagram sorprende junto a su hijo

El futbolista por medio de su red social también se sumó como a otras figuras nacionales, en compartir una fotografía de cómo celebró la Navidad en medio de la pandemia por la COVID-19.

En la publicación, el deportista se sumó con una emotiva frase. "Feliz Navidad. Mucha salud para todos", sostuvo el jugador.

Ante ello, su hija mayor comentó: "Feliz navidad". Jefferson emocionado le respondió: "Feliz navidad amor de mi vida".

A través de las historias de su Instagram, la expareja de Melissa Klug también evidenció otra imagen donde se veía al pequeño Jeremy abrir su regalo contento por el sorprendente regalo que le dio: "El más feliz abriendo su regalo".

Melissa Klug cuenta si saldría con Farfán y sus hijos por el bienestar de su familia

"¿Te alegra ver que Farfán está en Perú y sin pareja. Ahora se lo disfrutar más con sus hijos", le consultó la conductora a Melissa.

"Sí, mi felicidad va abordar, mientras los vea contentos. Siempre me he quejado que (Jefferson) pasaba muy poco tiempo con ellos, pero ahora es diferente", indicó.

A su vez, la figura de ATV aprovechó en preguntarle si existiría la posibilidad que salgan los cuatro juntos por el bien de sus herederos.

"No. No lo hemos pensado, no lo hemos imagino y no creo que eso llegue a suceder", sostuvo la empresaria. Pero, luego de unos minutos indicó: "Quizá podría darse, pero en muchos años posiblemente".