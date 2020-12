Maricarmen, Katia y Johanna lloraron con interpretación de Ven a mi casa esta Navidad

Maricarmen Marín, Katia Palma y Johanna San Miguel se emocionaron hasta las lágrimas con la emotiva presentación que hizo Django y Enrique Guzmán, al interpretar 'Ven a mi casa esta Navidad' en una edición especial por Navidad en 'Yo Soy'.

Emotivo momento en 'Yo Soy' por Navidad

La imitación de los artistas sorprendió a los televidentes al cantar el clásico villancico de Luis Aguilé a vísperas de Navidad.

Las tres jurados a los minutos de escuchar la canción, se quebraron con el nostálgico tema que suele generar tristeza en esta época de fin de año.

Al finalizar la presentación, Cristian Rivero acotó ante lo ocurrido, que este 2020 queda marcado al ser un año difícil para todos, separados de la familia.

“Sentimos ese distanciamiento para proteger a los nuestros”, manifestó el conductor del programa de imitación.

Por su parte, Maricarmen agradeció al equipo de producción por esta sorpresa: “La verdad ya no podíamos más con este musical. Somos una familia muy linda, con la que me ha tocado compartir y me siento muy orgullosa de estar aquí y compartir con todos ustedes”.

La edición de Yo Soy del 24 de diciembre fue especial con temas inspirados en la fecha de Navidad y la actuación de participantes de anteriores temporadas para satisfacción del público del popular programa de Latina.