Cassandra a Deyvis por Navidad: "Eres la persona que quiero para toda la vida"

Completamente enamorada. Cassandra Sánchez compartió en su cuenta de Instagram un emotivo y romántico mensaje por Navidad a su novio, Deyvis Orosco. Es que, esta es su primera Nochebuena como comprometidos.

“El regalo más lindo que le puedes dar a otra persona es tu amor incondicional, si hay algo que hemos aprendido este año es que las cosas materiales jamás reemplazaran el calor de un abrazo o la importancia de tener a alguien en quién apoyarte. Sin duda alguna, a mí me ha reafirmado que eres la persona que quiero a mi lado para toda la vida”, se puede leer al inicio del texto.

Por último, agregó: “También me ha hecho ser más agradecida por la familia que tengo, cada uno de ellos hizo que los momentos de ansiedad y temor se llenaran con paz, risas y amor. Espero de corazón que cada uno de ustedes pase una feliz Navidad, y si en estas navidades han perdido a alguien debido al COVID-19, les llegue todo el calor de este abrazo que les envió a la distancia”.

Cabe mencionar, que Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco conforman una de las parejas más estables y ya están pronto a casarse, pero se tomarán su tiempo para organizarlo mientras esperan que las cosas que normalicen tras la pandemia del coronavirus.

Deyvis Orosco dijo que tendría doble boda

Deyvis Orosco hace unos meses indicó que se le hacía ilusión casarse con la hija de Jessica Newton, y no descartó que una de las ceremonias podría ser en Collique y España, lugar donde a los padres de la novia les gustaría se dé la unión.

“Depende, en Collique es mi cuna y el lugar donde he nacido, está además la alameda de mi padre y yo me siento orgulloso de dónde vengo. Cassandra no olvida el día que la llevé al lugar donde crecí, rodeado de cerros, yo soy parte de eso, es mi esencia", indicó el cantante.