Korina y Mario Hart enternecieron al celebrar así la primera Navidad de su bebé

Korina Rivadeneira y Mario Hart se convirtieron en padres hace unos meses. Ante la nueva etapa que están viviendo, reflexionaron en 'América Hoy' sobre esta fecha navideña en medio de la pandemia.

Aunque es un periodo difícil por la pandemia, la pareja compartió con su seguidores en Instagram, cómo festejaron la primera Navidad de su bebé Lara.

“Hay gente que la pasa mal. No me comparo con ellos. Estoy muy contenta y soy bendecida porque tuve a mi mamá hace poco conmigo. No está pasando la Navidad, pero yo la siento siempre conmigo”, comentó la modelo en el programa de Ethel Pozo.

“Hablo todos los días con mi familia. Mi papá sí me preocupa un poquito porque la va a pasar solo. Va a ser una Navidad distinta y especial con Larita”, agregó.

Korina Rivadeneira en Instagram enterneció con su bebé en Navidad

La joven en su plataforma digital destacó lo hermosa que estaba vestida su pequeña, quién lucía unas medias largas.

Foto: Historia Instagram Korina Rivadeneira

Por su parte, el piloto a través de unas historias de su red social, mostró cómo sus sobrinos emocionados estuvieron pendientes de sus regalos, mientras la familia organizaba la cena.

Foto: Historia Instagram Mario Hart

Aunque les hubiera gustado que su menor esté más tiempo despierta, por la hora se quedó dormida, pero presente en la sala con la pareja desde su coche descansando.

Foto: Historia Instagram Mario Hart

Cabe recordar que hace unos días, Korina Rivadeneira sorprendió a sus fanáticos al revelar que su esposo estaba preparando una sorpresa por Navidad para sus sobrinos.

“Se me ocurrió una super idea. Hemos mandado hacer un traje de Santa porque como los chicos están acá debe haber un Santa... El traje está completo con su panza y todo. Lo vamos a maquillar y ya”, se escuchaba decir a la modelo en una de las historias que posteo.

¿Quién es Korina Rivadeneira?

Korina llegó al Perú hace aproximadamente 10 años, empezó como modelo de diferentes programas concurso, luego ingresar a los reality. Además, la joven ha sido parte de diferentes producciones nacionales como series y películas.

Aquí conoció a quien sería su futuro esposo y ahora padre de su hijita, Mario Hart.