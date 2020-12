Arturo Peniche y la tristeza que vive tras su separación de Gaby Ortiz

Podría tratarse del argumento de una telenovela mexicana. Sí, tal como aquellas historias que fascinan a tantas personas y que forman la columna vertebral de cualquier “culebrón” que se precie de serlo, sin embargo, esta es la más pura realidad. El actor Arturo Peniche lleva 5 meses separado de su esposa Gaby Ortiz y esto le ha ocasionado serios problemas depresivos.

El propio artista mexicano indicó que ha buscado adaptarse a la situación, incluso ambos han buscado la forma de solucionar las cosas desde que dieron a conocer la crisis matrimonial que estaban atravesando. Lamentablemente, no hubo reconciliación a la vista y tanto Peniche como Ortiz pasarán estas fiestas navideñas alejados, pese a que estuvieron juntos por casi 40 años.

El actor de decenas de telenovelas mexicanas conversó con el programa “Hoy” de su país natal, donde contó algunos detalles de su actual estado anímico producto de esta separación, además de lo que implica haber estado encerrado en casa por la pandemia de la covid-19.

"He tratado de, en esta pandemia, cerrar la trompa, en el encierro lo primero que haces es abrir el refrigerador. También me he dado cuenta de los potenciales que tengo como ser humano y como profesional. He tratado de ver lo mejor de mí”, aseveró Peniche.

Consultado sobre si existe alguna posibilidad de reconciliarse con Gaby Ortiz, Peniche fue muy claro en indicar que, lo más saludable para ambos, es tratar de no insistir y no forzar una relación que parece haber llegado a su fin.

"Yo ya no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, a la que le hago sentir eso. ¿Para qué la molesto? Porque la ofendo hasta con la verdad. Entonces ya no quiero ofenderla, la amo tanto que prefiero quitarme", prosiguió el actor mexicano.

“Intento estar con buena cara, al mal tiempo, y tratar de aguantar esta crisis. Aprovecho para referir un proverbio muy sabio, que dice: 'Después de la tempestad, viene la calma", agregó. Más allá de la separación, Peniche también confesó que no desea divorciarse por ningún motivo.

El caso de Peniche y Ortiz es una de las historias más comentadas por la prensa del corazón en México. Queda claro que ni las telenovelas mexicanas lo hubieran hecho tan bien como lo etsá haciendo la vida real.