Susan Ochoa muestra emocionada su nueva y hermosa casa: "Lo logré" | VIDEO

Susan Ochoa reapareció en televisión conmovida por cumplir su sueño de obtener su casa propia en base de su esfuerzo por años.

Por ello, la cantante abrió las puertas de su hogar para conocer cómo quedó su hermoso inmueble donde vive con sus hijos y esposo, con quien tiene 16 años de relación.

¿Cómo es la nueva casa de Susan Ochoa?

La intérprete fue consultada por Tula Rodríguez qué significaba tener ahora un techo dónde vivir tranquila con su familia.

"Hay prioridades en la vida y a veces dejas tus sueños. Pero mi mirada estaba fija. Todos hemos pasado por momentos duros, enferma o cansada, siempre adelante", indicó la artista.

"Hasta me han dicho no eres divertida, pero estaba enfocada. Al final he logrado el sueño de mi casita”, manifestó contenta la cantante al ver las imágenes de su propiedad.

Echa un vistazo al lindo lugar donde vive Susan Ochoa:

Susan Ochoa en Instagram muestra su renovada figura tras someterse a la manga gástrica

Hace unas semanas, Susan reveló el motivo de su operación: "Me siento una mujer renovada, ¡son 15 kilos menos!, y no es para menos. Me hice la manga gástrica porque probé muchas dietas y no lograba bajar de peso, me asustaba el sobrepeso porque tengo familiares con diabetes. Ahora estoy con más vitalidad y energía".