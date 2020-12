EEG: integrantes se quiebran porque no pasarán Navidad en familia

Los integrantes de Esto es Guerra expresaron su tristeza a pocas hora de celebrar Navidad. Muchos de ellos no podrán pasar esta fecha especial en familia. Este es el caso de Said y Austin Palao, quienes hace un año y medio no ven a su mamá que vive en Estados Unidos.

“Hace un año y medio que no veo a mi mamá. Estoy a poco tiempo de volver a verla. Te adoro, mi luz, era todo”, recalcó el guerrero, pues como se sabe en los próximos días viajará a Miami junto a Alejandra Baigorria para recibir el año 2021.

“Yo hace dos años que no la veo. De hecho, no tenerla a mi lado, cuando necesitas a tu mamá es complicado. Ojalá pronto pueda ir a verla y darle muchos abrazos. En mi caso, siempre la pasé con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Ese calor se extrañó bastante”, dijo Austin con los ojos llenos de lágrimas.

Gino Assereto y Benz no podrán abrazar a su madre en esta Navidad

La misma nostalgia viven los hermanos Gino Assereto y Jota Benz, quienes tampoco pueden abrazar a su progenitora hace cuatro años, pues radica en París. Ambos esperan con ansias ese reencuentro que pronto se dará, de no existir mayor inconveniente.

“Yo hablo con ella todos los días por video llamadas, intentó que estemos en contacto. Y solo decirte mamita, que prontito vas a estar conmigo por acá. Ya hemos conversado con Gino (Aseretto). Te comunicas bastante con Jazmín (Pinedo), te voy a tener cerquita por acá, voy a poder abrazarse tres, cuatro, cinco veces. Ese va ser el regalo más bonito, te amo con todo mi corazón. Eres la mujer de mi vida y siempre lo vas hacer”, comentó Benz con la voz entrecortada

“La amo con todo mi corazón, son años que no podemos estar juntos, ella ya tenía planes de venir acá (Perú) y estar con nosotros, pero las cosas pasan por algo. La extraño conmigo, que venga y que me preparé mis cosas. Voy a sonar conchudo, pero es la verdad, ¿a quién no le gusta que la mamá le cocine?”; acotó.

Rafael Cardozo no ve a su madre hace cuatro años

Rafael Cardozo no ve hace cuatro años a su mamá y a su hija. Pero le consuela saber que la primera semana de enero del 2021 llegarán a Lima para reencontrarse con él.

“Hace cuatro años que no veo a mi mamá y mi hija. Suerte que hablo por whatsapp y por video llamada. En enero van a venir, y voy a aprovecharlas al máximo”, indicó.

Ignacio Baladán pasará Navidad sin sus padres por primera vez

Ignacio Baladán relató que este será el primer año que no pasará junto a sus padres. “Solo quiero mandarles un beso enorme. Mis papás siguen siendo mis superhéroes, me gustaría ser como ellos”, contestó con la voz entrecortada.