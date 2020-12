Natalia Salas: pareja dedica tierno mensaje tras la llegada de su primer bebé

Natalia Salas se acaba de convertir en mamá por primera vez y las emociones están a flor de piel, así lo demostró su pareja, el fotógrafo Sergio Coloma usó su cuenta de Instagram para escribirle un conmovedor mensaje a la actriz.

La pareja de la artista dedicó unas lindas palabras a la mamá de su hijo, donde resaltó la actitud que ha demostrado desde que empezó la crisis sanitaria por el coronavirus y se enteró que estaba embarazada.

“Hoy más que nunca grito con todas mis fuerzas que amo a esta mujer. Mujer valiente, aguerrida, leal, madre por completo. Agradezco el tenerte a mi lado, me enseñas tanto todos los días. Cansados, pero felices”, escribió en su cuenta de Instagram.

Natalia Salas se convirtió en mamá

La actriz reconocida por participar en “Al fondo hay sitio” y estar una temporada en “América hoy”, entró a la sala de operaciones el martes 22 de diciembre a las 6 de la mañana para que le realicen una cesaría y así tener a su bebé en sus brazos.

TAMBIÉN LEE: Natalia Salas conmueve al presentar a su bebé recién nacido

Natalia Salas mantuvo informados a sus seguidores de Instagram mediante sus videos sobre el paso a paso del nacimiento del pequeño Leandro. Cabe mencionar, que la pareja esperaba tener un parto natural, pero por recomendación de su ginecólogo optaron por la cesaría porque el bebé no estaba bien ubicado.

“Este año viene siendo un sube y baja de emociones para todos, un año de muchos cambios, de mucho aprendizaje. Cada día que pasa estoy más cerca a ser mamá, seremos papás, vamos a tener nuestra propia familia, (lo cual) me emociona, me asusta, me vuelve a emocionar”, manifestó la joven de 33 años.