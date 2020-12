Magaly Medina muestra su nueva receta de pavo para Navidad

Magaly Medina se animó a hacer una nueva receta de pavo para Navidad y recordó su receta del año anterior, la cual fue muy criticada por sus seguidores. Muchos de ellos señalaron que la periodista arruinó su cena navideña, pues intentaron seguir sus pasos y no salió con el sabor que esperaban.

“Esta vez vamos a hacer un pavo relleno para Navidad. Voy a darles una receta, de lo más básica, con las que yo aprendí a hacer pavo al horno que nunca falla (...) Con este pavo no va a pasar lo del año pasado”, se le escucha decir a la conductora de TV en su canal de YouTube.

Como se recuerda, la propia Magaly Medina no ha dudado en burlarse de su receta del 2019. En su programa de televisión recordó aquel momento entre risas.

“El año pasado en algunos diarios se me criticó que mi receta a algunos no les salió bien. Bueno, eso fue el año pasado. Ahora, quiero explicarles de una manera bien didáctica y con manzanitas por qué me salió tan mal, por qué hoy he vuelto a preparar la receta pero de otra manera”, dijo la periodista, mostrando un divertido video en TikTok.

Magaly Medina fastidiada por no poder salir en Navidad

Magaly Medina se mostró fastidiada contra las medidas que impuso el presidente Francisco Sagasti para fiestas de Año Nuevo. La periodista expresó su malestar a través de su programa de TV.

“Hoy día todos hemos recibido, los peruanos y aquellos que nos dedicamos al mundo del espectáculo, al mundo del entretenimiento lo hemos recibido peor todavía, pero creo que todos en su casa lo deben de haber recibido como yo”, indicó la periodista.

“Como ciudadana me siento decepcionada de los gobernantes de mi país”, acotó.