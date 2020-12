Leslie Shaw no descarta cantar salsa: "Soy una artista completa"

Leslie Shaw sorprendió al revelar que no descarta incursionar en el género de la salsa, pues se considera una artista completa. La cantante vive uno de los mejores momentos de su carrera, esto después que ganará en la categoría “Mejor Artista Sur” en los Premios Heat 2020.

Sobre su participación en la prestigiosa premiación, la cantante indicó que trató de tomarlo con calma, pues se enfrentaba con figuras muy fuertes de la industria musical.

“No me lo esperaba. Yo estaba muy concentrada en mi show, en que todo salga impecable y traté de no ilusionarme con el premio al que estaba nominada. La competencia ha sido fuerte. Anitta tiene todo Brasil que la adora y Tini a Argentina. Entonces, el ser premiada me agarró de sorpresa. Ganarles me da un impulso para seguir luchando, no rendirme y poder enseñarles a mis fans, este 2021 todo lo que he preparado”, indicó a La República.

La rubia no es miembro de los Grammy, sin embargo, señala que ya es tiempo de serlo y "ver qué sucede más adelante. Ya todo está listo para empezar con pie derecho el otro año”.

Consultada por si incursionaría en la salsa, Leslie Shaw no descartó la posibilidad.

“Si recibo alguna propuesta para una canción salsa que me llame la letra, el mensaje o el concepto, lo voy a hacer. Yo me siento una artista completa y siento que puedo hacer lo que yo quiera, en el momento que quiera. No tengo jefes. Yo soy la que decide qué hacer y qué no. Yo soy la que contrató a mi manager, quien es el que contrata a mi equipo, pero yo tengo el control absoluto de todo”, señaló.

Yahaira Plasencia niega cualquier enemistad con Leslie Shaw

La salsera habló sobre los rumores de una posible enemistad con Leslie Shaw, esto después que Yahaira Plasencia supuestamente le hiciera un desplante a la rubia en los Premios Heat 2020.

"A mí me ponen en el ring con todo el mundo. Primero una persona, otra persona, entonces como que trato de no hacer caso a lo que hablan y dicen. Estoy feliz de que los peruanos sigamos sonando en el mundo entero, de que nos vean crecer”, dijo.

“No solamente en el tema del reggaeton como lo es Leslie, sino también en el tema de la salsa”, añadió la cantante de salsa.