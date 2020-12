Ignacio Baladán lleva regalos y donaciones a niños en El Agustino

El modelo Ignacio Baladán decidió ir hasta el distrito de El Agustino para llevar regalos y panetones a los niños que viven en el distrito.

El chico reality quiso brindar un poco de alegría a los menores, quienes pasaron un complicado año por la crisis de la covid-19.

“Es un poquito de lo que podemos aportar, espero que lo disfruten. Van a ser que esta Navidad por lo menos tenga una felicidad extra, porque estoy alejado de mi familia... Me hace muy feliz estar acá”, declaró el artista.

Ignacio Baladán confesó su deseo de convertirse en padre

Hace solo algunos días, el uruguayo Ignacio Baladán le reveló a los medios que desea convertirse en padre:

"En realidad nunca tuve la oportunidad de ser papá ni tengo sobrinos, pero me gustan los niños y realmente yo no tuve, pero si tengo que serlo de alguna forma lo será. El papá no es engendra sino el que educa", mencionó.

Estas declaraciones las dio, después de que se le vinculara sentimentalmente con la modelo Paula Manzanal. Recordemos que Baladán mencionó que está pasando mucho tiempo con el hijo de la influencer.

Por su parte, Paula Manzanal declaró que quiere mucho a Ignacio:

"Nos estamos conociendo. Lo quiero un montón. Él sabe que lo quiero mucho, vamos a ver qué pasa. Sí, es un buen chico", reveló la modelo.