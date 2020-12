Janet Barboza revela conmovida que no podrá viajar a España a ver a su madre

La conductora de televisión Janet Barboza reveló que está triste porque no podrá viajar a España a ver a su madre, a quien no visita desde hace tres años.

“Tenía planeado viajar para pasar fiestas con mi mamá, hace tres años que no la veo, así que imagínate, estoy con la angustia, es imposible viajar, los vuelos están cerrados. Mi Navidad la pasaré con mi hija, con Miguel (Bayona) y los papás de Miguel.

Es muy preocupante la situación, qué angustia saber que no tenemos la vacuna y se viene la nueva cepa del coronavirus. Entiendo que se tenían que cerrar las fronteras por el bien de nuestra salud, además si le sumamos el tema de las fiestas, que la gente hace compras y hay aglomeraciones, no quiero ni imaginar”, reveló la presentadora de televisión a ‘Trome’.

La popular ‘Rulitos’ aprovechó para darle gracias a Dios por la salud de su mami, quien es una persona de riesgo al tener 61 años.

“A Dios gracias ella está bien, es una persona de riesgo, tiene 61 años, pero se cuida mucho, casi no sale de casa y está con mis hermanos. Habíamos hecho planes para vernos esta Navidad, pero no se puede, hay mucha tristeza de por medio, pero entendemos que hay que protegernos y esperar que pase la pandemia”, añadió.

Janet Barboza también declaró los proyectos de trabajo que tiene para el siguiente año:

“Este año con todo lo que hemos pasado he decidido tomar cada día como venga. Quería abrir más salones de belleza, pero dadas las circunstancias no podemos adelantarnos, y lo mismo pasa con la televisión, no tengo nada concreto. Cumplí con ‘América hoy’, me sentí muy bien”, reveló al medio mencionado.