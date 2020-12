¿Seguirá en Esto es Guerra? Jazmín Pinedo aún no firma su renovación

Jazmín Pinedo señaló que su continuidad en Esto es Guerra no es segura, pues aún no ha firmado para el otro año. Como se recuerda, la Gran Final fue este lunes, donde los Guerreros resultaron triunfantes.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria fue la encargada de dar el punto ganador para su equipo. Logro que fue celebrado por sus compañeros y la propia Jazmín Pinedo, quien no dudó en abrazar con gran euforia a los Guerreros.

A través de su cuenta de Instagram también expresó lo emocionada que estaba.

"Es imposible ocultar mi emoción, adoro a este equipo y estoy demasiado feliz por todo lo que se logró este año tan complicado. Poder tener la oportunidad de guiar un equipo que me abrió los brazos hace tantos años ha sido alucinante. Gracias por todo ese amor que me hacen sentir. Gracias a cada uno de los guerreros por esta alegría", señaló la joven, quien adjuntó una foto donde se le ve besando la copa.

¿Jazmín Pinedo no continuará en Esto es Guerra?

La exmodelo se refirió a los rumores que indican que no continuaría en Esto es Guerra debido a otras propuestas. Asimimso, señaló que aún no firma su contrato para seguir en el programa de América TV.

"No, ustedes saben que aquí las cosas son hasta el final. Yo soy de las personas que no se enfoca tanto hacia el futuro. Yo no puedo pedir más, yo estoy más que agradecida con América, con Pro Tv, por haber hecho tantas cosas en tan poco tiempo. Y si no, ha sido el mejor año", remarcó.

Ante ello, sus seguidores han quedados sorprendidos, esperando que solo sea cosa de tiempo para que Jazmín Pinedo firme el contrato de Esto es Guerra y regrese a alentar a los guerreros.

Gino Assereto y Jazmín Pinedo festejaron triunfo de 'Los guerreros' por separado

Emocionada por la victoria, la modelo y conductora de TV le dio la medalla a cada uno de los integrantes y no dudó en abrazarlos con gran euforia. Sin embargo, cuando llegó el turno de Gino Assereto, la joven no fue correspondida por su expareja.

Assereto solo recibió la medalla y celebró separado de ella. Por su parte, Jazmín solo alcanzó a acariciarle el rostro, lo tomó con tranquilidad y continuó con la conducción, festejando el triunfo de su equipo.