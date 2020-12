Hijo de Mauricio Diez Canseco impacta como actor en TV | VIDEO

El hijo de Mauricio Diez Canseco, Rodrigo Colareta, sorprendió al reaparecer en 'En boca de todos' y dar a conocer su incursión en la telenovela peruana "Princesas".

Hijo de Mauricio Diez Canseco en TV

El joven de 23 años apareció en señal abierta e impactó a las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla, con su presencia, belleza y profesionalismo en la actuación.

El heredero del empresario confesó contento la oportunidad que le dieron al ser parte de una producción nacional que está teniendo éxito.

¿Quién es Rodrigo Colareta?

El hijo de Mauricio Diez Canseco ha desfilado colecciones del reconocido diseñador Yirko Siblich y ha modelo ternos y trajes de vestir de alta costura. Conjuntos de sastre gris y también looks monocromáticos en el que muestra su lado más seductor.

Además, el joven también ha debutado en algunas pasarelas de uno de los eventos más prestigiosos de la moda en el país como el Lima Fashion Week.

Mauricio Diez Canseco presenta a su hijo Rodrigo Colareta

El empresario brindó algunos detalles de la vida de su hijo Rodrigo Colareta y compartió lo contento que estaba tras haberse reencontrado con su hijo "perdido".

“Como cualquier encuentro, al comienzo fue difícil, era algo nuevo para ambos, pero hemos armado una bonita relación, puedo decirle papá...Nos ayudó mucho a ambos dejar atrás el pasado". Ante esto, Mauricio dijo: "Me reuní con la mamá, ella me perdonó y me dijo, 'Mauricio, vas a entrar a un proceso', y, entonces, lo llamé y coordinamos una cena, y ese día me impresionó, era un chico de buen corazón, noble, humilde, él es muy estudioso".

Diez Canseco explicó para el programa América Hoy la situación que estaba pasando ante la ausencia de un miembro de su familia. "Hace tres años se lo conté a Gisela (Valcárcel), ella guardó el gran secreto mío, en ese momento, en una entrevista, me preguntó si era feliz, y yo le dije, 'No, me falta un hijo', que estaba perdido en ese momento para mí", dijo.