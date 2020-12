Said Palao y la tierna acción que tuvo con Alejandra tras ganar en EEG

Luego que Alejandra Baigorria lograra el punto ganador para los Guerreros, Said Palao no dudó en demostrarle lo orgulloso que estaba de ella con un emotivo abrazo. Mientras la joven se desvanecía del cansancio, su pareja no dejaba de sostenerla.

Como se recuerda, este último lunes fue la gran final de Esto es Guerra, donde los Combatientes fueron derrotados.

Said Palao no dudó en estar junto a su novia, quien tuvo una dura contienda contra Ducelia. En primera instancia, la combatiente llevaba la delantera, sin embargo, no pudo aprovechar la ventaja y terminó perdiendo.

Tras la victoria, Alejandra Baigorria rompió en llanto mientras recibía el abrazo de su pareja, quien la alentó en todo momento a seguir la competencia.

Mientras que Said Palao se encargó de dar apoyo a Alejandra, su pequeña hija hizo lo propio. El mismo guerrero se encargó de publicarlo en sus redes con gran emoción.

“Vamos papito, eres el mejor, gana, gana, gana. ¡Tú puedes!”, se le escuchar decir a la menor frente al televisor. Said por su parte, compartió el video con la descripción de “Mi motivación”.

Alejandra Baigorria le dedicó triunfo a la Virgen porque sanó a su mamá

Con mucha emoción, Alejandra Baigorria se refirió a esta victoria y se la dedicó a la Virgen, por salvar la vida de su madre.

“Le había prometido a la Virgen ganar por ella, pues gracias a su misericordia mi mamá continuaba con vida, luego de su accidente” dijo Alejandra, tras terminar sin fuerzas el circuito extremo de la Gran Final, inspirado en las Cataratas de Gocta, Ciudadela de Chan Chan, Líneas de Nazca, Islas Flotantes de Los Uros y Machu Picchu.

Alejandra Baigorria envía mensaje a los que no creyeron en ella

La rubia también dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram, donde agradeció a las personas que confiaron en ella.

"Una victoria a la que no muchos le tenian fe. Me dolió mucho no poder ser la mejor guerrera, pero fui feliz porque mi Paloma bella lo merecia. Hoy mi corazón está más que feliz porque me di cuenta que muy pocos confiaron más en mi que yo misma! y pude demostrarme a misma que puedo más de lo que pienso", escribió la joven.

"Les juro que no sentía mis brazos. Pero mi garra no me dejaba rendirme. Soy combatiente de corazón, pero le debía esta victoria a mis guerreros. Esto es para todos ustedes los que creyeron y más aún para los que no. ¡Vamos!", concluyó la joven, quien publicó una foto donde se le ve besando la ansiada copa.