EEG: Alejandra Baigorria le dedicó triunfo a la Virgen porque sanó a su mamá

En medio de momentos de angustia y suspenso, Alejandra Baigorria le dio el último punto a su equipo, el cual significó la victoria de los Guerreros. Como se recuerda, este lunes 21 de diciembre se selebró la Gran Final de Esto es Guerra, donde los Combatientes no corrieron con suerte.

Con mucho emoción, Alejandra Baigorria se refirió a esta victoria y se la dedicó a la Virgen, por salvar la vida de su madre.

“Le había prometido a la Virgen ganar por ella, pues gracias a su misericordia mi mamá continuaba con vida, luego de su accidente” dijo Alejandra, tras terminar sin fuerzas el circuito extremo de la Gran Final, inspirado en las Cataratas de Gocta, Ciudadela de Chan Chan, Líneas de Nazca, Islas Flotantes de Los Uros y Machu Picchu.

Alejandra Baigorria tuvo una dura lucha con Ducelia Echevarría de los combatientes, quien inicialmente le sacó ventaja, pero al final terminó siendo derrotada por la empresaria de Gamarra.

Alejandra Baigorria envía mensaje a los que no creyeron en ella

La rubia también dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram, donde agradeció a las personas que confiaron en ella.

"Una victoria a la que no muchos le tenian fe. Me dolió mucho no poder ser la mejor guerrera, pero fui feliz porque mi Paloma bella lo merecia. Hoy mi corazón está más que feliz porque me di cuenta que muy pocos confiaron más en mi que yo misma! y pude demostrarme a misma que puedo más de lo que pienso", escribió la joven.

"Les juro que no sentía mis brazos. Pero mi garra no me dejaba rendirme. Soy combatiente de corazón, pero le debía esta victoria a mis guerreros. Esto es para todos ustedes los que creyeron y más aún para los que no. ¡Vamos!", concluyó la joven, quien publicó una foto donde se le ve besando la ansiada copa.