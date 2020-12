Natalia Salas se convirtió en mamá

La actriz Natalia Salas ya es mamá. La actriz dio a luz este martes a las 6 am. en una clínica local. A través de un video en su cuenta de Instagram, la artista relató paso a paso su situación, desde que fue al centro de salud porque se le rompió la fuente hasta minutos antes de que se la llevaran a cesárea.

Natalie Salas expresó lo nerviosa que estaba y la emocion que sentía ante la pronta llegada de Leandro. En todo momento estuvo acompañada de su pareja.

Aunque aún no ha publicada nada sobre el nacimiento de su bebé, ya muchos la están felicitando. A estas horas, la joven debe estar en sala de recuperación y en las próximas horas debe estar dando detalles de la llegada de su primogénito.

Natalia Salas en la dulce espera

Desde que anunció su embarazo, la actriz no ha dejado de dar detalles de cómo va su proceso. Hace poco, la actriz lució emocionada su avanzada gestación y contó los cambios que había enfrentado en este año.

“Este año viene siendo un sube y baja de emociones para todos, un año de muchos cambios, de mucho aprendizaje. Cada día que pasa estoy más cerca a ser mamá, seremos papás, vamos a tener nuestra propia familia, (lo cual) me emociona, me asusta, me vuelve a emocionar”, indicó la joven de 33 años.