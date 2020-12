Dorita Orbegozo recalca que no está separada y que todos son chismes

La influencer Dorita Orbegozo participó en el programa "En boca de todos" y decidió aclarar las especulaciones que se han dado alrededor de la relación que mantiene con el padre de su hijo de 5 años y que salió en un conocido espacio de espectáculos.

La modelo contó que habló con el reportero del magazine el pasado 8 de diciembre y negó la separación.

“Yo dije claramente que yo no estoy separada, que eso es un chisme, que eso es una especulación”, señaló la exvedette, quien no dudó en expresar su fastidio sobre la noticia que fue emitido en Magaly Tv: La firme.

“Nadie tiene derecho a especular o dejar entrever para alimentar el morbo y la envidia de las personas”, agregó Dorita.

Asimismo, la exbailarina pidió que tengan más respeto para el papá de su pequeño. “Pablo no es una relación, no es un amigo, él es el papá de mi hijo y merece respeto, como también mi hijo”.

Por otro lado, la modelo recalcó que si dijo que estaba soltera es porque no tiene al matrimonio como una prioridad, pero no porque haya finalizado su relación.

“Yo estoy soltera porque no tengo anillo de compromiso, estoy soltera porque no me voy a casar y estoy soltera porque no es prioridad casarme, pero yo no tengo por qué decir ‘estoy soltera, pero no sola’, porque todo el mundo sabe que yo tengo una relación, yo no necesito salir con un cartel en la frente para decir que yo sigo con el papá de mi hijo. Y si yo mañana o más tarde me separo, eso queda para mí y la única persona que tiene que hablar, si así lo decide, soy yo”, finalizó Orbegozo.