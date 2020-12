Vania Bludau tras ser llamada 'engreída' por Mario Irivarren: "Ahora tú me engríes a mí"

La modelo Vania Bludau recordó cuando su ahora pareja la tildó de ‘engreída’. Esto sucedió en la época que Mario Irivarren y ella eran integrantes del programa de competencia Combate y no tenían una buena relación.

La influencer mediante un mensaje de Instagram le refrescó la memoria de manera amorosa de cuando empezó su sólida amistad, pero hizo una comparación con la realidad que actualmente viven, ya que ahora están inmersos de en la ilusión.

Vania le dedicó un mensaje a Mario: “Ahora tú me engríes, trágate tus palabras”, ante este comentario, el modelo respondió: “Y me las trago feliz”.

Cabe mencionar, que hace poco Vania y Mario han oficializado su relación, esto mientras disfrutaban de un viaje a Panamá, pero que empezó en las playas de Miami. La modelo no dudó e indicar que el integrante de Esto es guerra es el dueño de su corazón y hasta lo llamó el “amor de su vida”.

Vania Bludau considera que Mario tiene una gran bondad

Tanto Vania como Mario Irivarren no dejan de enviarse dulces mensajes que hacen suspirar a los seguidores de ambas figuras.

En esta ocasión, la modelo le dedicó unas lindas palabras donde describe a su enamorado y resalta la gran calidad humana que tiene.

Asimismo, la relación de los jóvenes ha recibido la bendición de la mamá del popular ‘calavera coqueta’. La señora considera que Vania es una mujer muy trabajadora.

"Estoy contenta con Vania, no he tenido la oportunidad de conocerla en persona, pero he tenido la oportunidad de conversar con ella y es una chica emprendedora, trabajadora. Es una chica que siempre está luchando por salir adelante. En esa parte Vania y Mario se complementan, es difícil encontrar una persona que te complemente en estos temas”, expresó la mami de Mario en conversación con Estás en todas.