Alexandra Méndez muestra su miedo tras ir a reunión: “Tuve mucha preocupación”

La modelo Alexandra Méndez, ‘La Chama’ mencionó que acaba de vivir un momento de angustia, pues se reveló que a la reunión donde asistió, una de las personas dio positivo al Covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, la artista indicó que se preocupó mucho, pues pensó que se había contagiado. Por esta razón, la joven se hizo la prueba molecular y dio negativo.

“Gracias a todos por sus mensajes y por su preocupación, tuve unos días con mucha preocupación, pero bien, no tengo COVID gracias a Dios. Lo único negativo en mi vida es mi prueba molecular. Coman sano, hagan deporte, cuídense y cuiden a su familia y si se sienten mal no salgan, si tienen síntomas háganse su prueba y no se reúnan. Agradecida”

El periodista de espectáculos Rodrigo González expresó que Alexandra junto a Macarena Vélez y Renzo Costa asistieron a un ‘intercambio de regalos’ con el modelo Erito Molina, quien al día siguiente confesó que había dado positivo al covid-19.

“Marecena Vélez y la Chama se juntaron con amigos, entre ellos Renzo Costa y Erito, según la foto que todos postearon ayer (...) Aquí están todos juntos en reuniones que van en contra de las normas establecidas. Luego eliminaron la foto”, mencionó Rodrigo González en su cuenta oficial de Instagram.