Jessica Tapia muestra fiesta que realizó por cumpleaños de sus hijas

La periodista Jessica Tapia asombró a sus fanáticas y fanáticos al mostrar una linda decoración que hizo por el cumpleaños de sus tres niñas.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora reveló que hizo una pequeña fiesta infantil con motivo de cumpleaños de sus mellizas Briana y Ava y de Lima.

A pesar que las menores no nacieron el mismo día, Tapia expresó que celebró los cumpleaños juntos porque las tres son de diciembre.

"Porque diciembre es un mes complicado pues todos tienen actividades. Pero en su 5to cumple ya serán individualizadas pues harán sus propios amigos en la escuela”, reveló Jessica en sus redes sociales.

¿Y la pandemia de la covid-19?

Además de las fotos de la celebración, Jessica Tapia les dijo a sus seguidores y seguidoras que todos los invitados a la fiesta pasaron por la prueba del coronavirus.

“Hoy estamos de celebración! Celebramos a #BabyBriana, #BabyAva y #BabyLima Let’s the mini party start!!! P.d. Informo q todos los invitados negativos en test de Covid para que no se preocupen x nosotros”, dijo la periodista en su cuenta oficial de Instagram.

Jessica Tapia muestra su rostro al natural a sus 48 años con mensaje de empoderamiento

A través de su cuenta de Instagram, Jessica Tapia compartió con sus fans una foto de su rostro con un mensaje de empoderamiento.

"Hola, aprovecho en decir que no es cómo me veo ni cómo me ven, sino cómo me siento. Arriba autoestima. les deseo eso y mucha felicidad".

“Ese es mi rostro. A mis 48 años. Sin peluquería 2020. Sin botox 2020. Sin bisturí. 100% satisfecha”, dijo.