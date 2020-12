Gabriela Serpa se quiebra al dar mensaje navideño: “He perdido familiares"

La actriz cómica Gabriela Serpa no pudo contener el llanto cuando le tocó dar un mensaje de Navidad en el especial que realizó Jorge Benavidez en su programa ‘El Wasap de JB’.

Antes de dar sus palabras, la modelo expresó que siempre se quiebra cuando habla de su familia y peor aún, en estos tiempos tan complicados y las fechas de Navidad y Año Nuevo. Al escuchar su mensaje, sus colegas y sobre todo Jorge Benavides le mostraron su cariño y la calmaron.

“Quiero agradecer a Diosito porque tengo a mi familia, a mi papá, a mi hermana... Lo siento, yo siempre lloro. Yo he tenido familiares que he perdido, pero viniendo a El wasap de JB a trabajar he disipado mi mente”, mencionó.

Tras este agradecimiento a Dios, la hermana de Claudia Serpa se mostró agradecida por el apoyo que le brindaron sus compañeros de trabajo por todos los momentos complicados que ha pasado durante el año.

“Eso me ha hecho muy bien. Los quiero mucho a todos. Gracias al señor Jorge, a Melvita, que me ha apoyado bastante, a Karim (Esposa de JB)”, mencionó Gabriela Serpa.

¿Quién es Gabriela Serpa?

Gabriela Serpa es una modelo, actriz y bailarina profesional que empezó en el mundo del espectáculo en el programa de Jorge Benavides. Es la hermana de la cantante Claudia Serpa, quien ha participado en diferentes programas de competencia de canto.