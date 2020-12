Angie Jibaja: “Me siento orgullosa de la mujer que soy”

¡Feliz y más fuerte que nunca! La actriz Angie Jibaja ha pasado por muchos problemas, pero desde hace algunos meses ha recalcado que está cambiando y que desea hacerlo, sobre todo por el bien de sus hijos.

Desafortunadamente, aún existen cientos de personas que la critican y le dejan malos comentarios en sus redes sociales, por lo que la influencer decidió enviar un mensaje a todos sus detractoras y detractores.

“Ya me cansé de todo. Soy un ser de luz que opaca la maldad. No pueden contra mí porque estoy con el más grande. Solo el conoce mis pensamientos mi vida, solo la ve quien soy yo. Y obvio yo. Gracias Dios por darme la tranquilidad, y la paciencia que me das. Soy un ser humano lleno de ganas de ser solo ser. No más risitas no más apariencia. Me siento orgullosa de la mujer que soy, mi conciencia realmente está tranquila.”, fue parte del mensaje que publicó la artista en su cuenta oficial de Instagram.

La modelo también aprovechó para dejar en claro que está sana y que ha superado muchas caídas:

“TOCTOCTOC me llamó Angie Jibaja amo bailar rap, jajaja y para bailar rap no voy a poner cara de niña buena. ESTOY ES MI MEJOR PERSONAJE SEÑORAS Y SEÑORES. SORRY soy actriz y soy intérprete. Les aviso cuando haga un personaje de monja para que me bendigan. Y no se tomen la molestia de verme en esta faceta .no todos los que bailar tienen esa enfermedad. Yo estoy sana feliz ser a ver superado muchas veces esas caídas. Me siento orgullosa se mi porque bailar cantar actuar es digno.”

Angie Jibaja también pidió el perdón de Dios para aquellas personas que no cuidan sus palabras y ofenden con ellas:

“Que Dios los perdone, cuiden sus palabras que son a veces espinas que solo les hace daño a ustedes. Paz amor. Y si les gusta mi trabajo. Simple cambia de página. Simple. Estoy feliz por las bendiciones que Dios me está dando mientras ustedes me estas flagelando. A veces me recuerdo a Jesús será porque estoy hecha a imagen y semejanza de él. Con mi conciencia limpia feliz de estar cerca a mis hijos conectada conmigo misma en paz.

DIGNA Y CON MI CONCIENCIA BIEN LIMPIA. Dios está más que nunca Jajaja no voy a parar ser quien son porque soy una increíble buena persona. ...el mundo está contaminado de seres tan malos.”, expresó Jibaja en sus redes.

La publicación de Angie Jibaja obtuvo más de 183 mil likes y cientos de comentarios de personas que le muestran su apoyo.