Eminem se disculpa con Rihanna por no respaldarla ante Chris Brown

El cantante Eminem dejó boquiabierto a sus seguidores luego de lanzar el último viernes una reedición de Music to be murdered by, álbum que lanzó el 17 de enero de este año.

“El tío Alfred los escuchó pidiendo más... disfrutad esta cara B”, escribió en su cuenta de Instagram el rapero, junto a una foto de la portada del nuevo material musical en honor a Alfred Hitchcock.

Pero una de las cosas que llamó mucha la atención sobre el disco es que, entre los 16 temas, hay uno que se llama “Zeus”, en el cual el rapero le pide perdón a su colega Rihanna, con la que ha tenido varias colaboraciones, por la letra de un sencillo que se filtró donde decía apoyar a Chris Brown, quien cumplió cárcel luego de agredir física, psicológicamente y amedrentar a la cantante en el 2009.

Parte del verso del hit en la que pide perdón públicamente Eminem dice: “Pero yo, siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto / Y de todo corazón, disculpas, Rihanna... Por esa canción que se filtró, lo siento, Ri. No tenía la intención de causarte dolor. De todos modos, estuvo mal de mi parte”.

Cabe indicar que, en el pasado, Marshall Bruce Mathers III, real nombre del cantante, ha trabajado con Rihanna en la creación de dos canciones que se volvieron grandes éxitos a nivel mundial: “Love the way you lie” y “The monster”.

Para esta reedición de Music to be murdered by de Eminem el artista tiene la participación de estrellas de la talla de Dj Premier, Ty Dolla $ ign y Sly Pyper.