Karla Tarazona y Rafael Fernández se divierten al ritmo del festejo en su boda

Karla Tarazona y Rafael Fernández sorprendieron al contraer matrimonio en esta semana. La pareja se dio el sí el último viernes 18 de diciembre, en una ceremonia privada en al Municipalidad de La Molina. Tanto la locutora como el empresario compartieron en sus cuentas de Instagram imágenes y videos de lo que fue el festejo.

La conductora de televisión compartió con sus seguidores desde la sesión de maquillaje hasta el momento de lucir el vestido de bodas. Pero hubo un video donde Tarazona demostró sus flamantes pasos de ritmo de festejo, mientras los pocos invitados aplaudían. “Me salió lo chinchana”, escribió sobre el clip Tarazona.

En otra historia, Karla fue consultada por una seguidora sobre cómo supo que Rafael era el indicado, y ella respondió:

“Para decisiones y cualquier cosa siempre tuve a mis hijos presentes. Me hace sonreír, un amor sano y no tóxico, siempre busca que avance y me apoya por sobre todas las cosas. Nos ama, no dolo lo dice, sino lo demuestra”.

Cabe recordar, que Rafael compartió romántico mensaje sobre su matrimonio en su cuenta de Instagram.

“Quisiera empezar con una palabra muy simple, pero que lleva algo muy profundo. Un sentimiento muy grande, esa palabra es ‘Te Amo’. Tal vez para muchos esta palabra, la escucharon muchas veces, pero la sintieron muy poco. Hoy Karla te puedo decir que esa pequeña palabra la he sentido desde que te conocí. No importa la forma cómo pasó o el tiempo recorrido juntos. Solo tú y yo sabemos que no existen barreras para vivir una historia real.