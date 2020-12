Patricio Parodi confirma que está alejado de Flavia Laos

Luego que Flavia Laos señalara que está distanciada de Patricio Parodi, el integrante de Esto es Guerra confirmó el alejamiento. El modelo señala que la distancia "enfrío las cosas".

Parodi señaló que no sabe si continuará con la relación, sin embargo, es un tema que ya conversará con la actriz cuando puedan verse.

"Hay muy poca (comunicación con Flavia) porque sé que está enfocada en temas laborales allá y pues yo en Esto es Guerra. La lejanía en todo este tiempo pueden haber enfriado un poco las cosas. Es casi un mes que va a cumplir allá, hay que conversarlo y ver qué pasa, no sabemos si vamos a seguir o terminar", indicó Patricio Parodi a En boca de todos.

Asimismo, desmintió que sus videos de TikTok sean indirectas para su actual pareja.

"Si yo tuviera algún problema con Flavia lo converso en privado y quedará ahí. Los detalles los guardamos para nosotros y comunicaremos lo que se tenga que comunicar", acotó el chico reality.

¿Qué dijo Flavia Laos sobre su relación con Patricio Parodi?

La modelo al conceder una entrevista a En boca de todos, confesó contenta que se quedó en Miami porque a último minuto la llamaron para participar en el videoclip de un famoso rapero.

"No puedo decir más, pero es un duro. Ya lo verán", manifestó la protagonista de 'Princesas'. Ante ello, el periodista aprovechó en consultarle si era cierto el fin de su romance con el chico reality.

“Efectivamente ha habido un distanciamiento pero eso es algo que me compete a mí y a él. Y a veces hay cosas que nos queremos guardar para nosotros. Toda relación tiene sus cosas buenas, cosas malas, a veces uno está súper bien con la pareja, a veces no. Pero no significa que no estén”, indicó.