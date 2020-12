Magaly Medina se burla de su críticada receta de pavo navideño

La conductora Magaly Medina recordó entre risas su criticada receta de pavo de Navidad. Como se recuerda, el año pasado muchos usuarios criticaron los pasos que publicó la periodista, pues señalaron que al seguirlos, malograron su cena navideña.

En plena emisión de su programa, la comunicadora decidió recordar aquel momento, y explicó por qué le salió tan mal su receta en aquella ocasión.

"El año pasado en algunos diarios se me criticó que mi receta algunos no les salió bien. Bueno, eso fue el año pasado. Ahora, quiero explicarles de una manera bien didáctica y con manzanita por qué me salió tan mal, por qué hoy he vuelto a preparar la receta pero de otra manera", indicó.

Con un jocoso video de Tiktok, Magaly Medina explica la razón de por qué le salió tan mal su receta de pavo navideño.

De esta manera, una vez más la animadora hace caso omiso a las críticas. Incluso, se animó a burlarse de sí misma.

Magaly Medina fastidiada por no poder salir en Navidad

Magaly Medina se mostró fastidiada contra las medidas que impuso el presidente Francisco Sagasti para fiestas de Año Nuevo. La periodista expresó su malestar a través de su programa de TV.

“Hoy día todos hemos recibido, los peruanos y aquellos que nos dedicamos al mundo del espectáculo, al mundo del entretenimiento lo hemos recibido peor todavía, pero creo que todos en su casa lo deben de haber recibido como yo”, indicó la periodista.

“Como ciudadana me siento decepcionada de los gobernantes de mi país”, acotó.

Magaly Medina: ¿Por qué nos prohíben ver a nuestras familias?

Magaly Medina señaló que está en desacuerdo que no haya reuniones familiares por Navidad ni Año Nuevo, teniendo en cuenta que los centros comercales están abarrotados de personas.

“¿Qué espera el gobierno? ¿Que no va a haber fiestas, que nadie va a salir, que nadie se va a reunir? ¿Eso es lo que esperan? ¿Por qué nos prohíben ver a nuestras familias si en los centros comerciales, en los malls, en el Centro de Lima, en Mesa Redonda, en todos los lugares el comercio y la gente está abarrotada?“, cuestionó Magaly Medina.