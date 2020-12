Todos los detalles de la boda de Karla Tarazona con Rafael Fernández

¡Dio el sí! La modelo Karla Tarazona se casó con el empresario Rafael Fernández la tarde del viernes 18 de diciembre en una íntima ceremonia en La Molina. El programa de Magaly Medina fue el encargado de compartir la hermosa celebración de amor.

¿En dónde fue la sesión de fotos?

La conductora de televisión mostró su preparación en la Casa Fernandini en el Centro de Lima, en donde su ahora esposo le dio el encuentro para hacer la tradicional sesión de fotos.

¿Cuáles fueron los detalles del outfit de Karla Tarazona?

El vestido y las joyas que Karla Tarazona utilizó para el día de su boda fueron diseñados por Xayire Fuentes. Por otro lado, la encargada del maquillaje fue Elsa Julca.

Lugar del matrimonio de Karla Tarazona

Karla Tarazona y el empresario Rafael Fernández se dieron el “SÍ” en la Municipalidad de La Molina sin haberlo anunciado. La pareja quiso que su boda sea muy íntima y así es cómo fue, dejando sorprendidos a todas sus fanáticas y fanáticos.

El romántico mensaje de Karla Tarazona a su esposo

A través de su cuenta de Instagram, Karla Tarazona le dedicó un amoroso mensaje a su ahora esposo:

“No volvería a cambiar nada de este día, amanecí con el corazón hinchado de emoción y me siento la mujer más dichosa del mundo. Rafael, conocerte no fue coincidencia y el tiempo me hizo entender que nuestras vidas estaban destinadas a encontrarse para ser felices”, decía parte del mensaje de la exconductora de Latina.